На Совбезе ООН выразили обеспокоенность потенциальными негативными последствиями военного переворота в Нигере, в частности, – вероятного роста террористической активности и ухудшения социально-экономической ситуации в стране.

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Стабильность и демократия в Нигере имеют первостепенное значение, и международное сообщество едино в отстаивании верховенства права и демократических принципов,

– говорится в документе.

Евросоюз присоединяется к осуждению переворота

Европейский Союз также решительно осудил военный переворот в Нигере. Жозеп Боррель предупредил, что какие-либо подобные действия приведут к приостановке финансовой помощи стране.

Лишение власти президента Мохамеда Базума воспринимается как серьезная угроза стабильности и демократии, и ЕС солидарен с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) в усилиях по восстановлению конституционного порядка в Нигере.

Украина – солидарна в позиции со своими союзниками

Ранее официальный Киев также решительно осудил государственный переворот в Республике Нигер и внимательно следит за развитием событий.

В заявлении нашего министерства говорилось, что политическая и институциональная стабильность в Нигере имеет важное значение в контексте усилий для преодоления вызовов безопасности в регионе Центральной Африки и Сахеля.

Что известно о военном перевороте в Нигере

26 июля в Нигере полковник Амаду Абдраман заявил об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Также стало известно о закрытии границ и всех учреждений республики.

Базум последовательно выступал за демократические принципы, прогрессивное отношение к правам женщин и просвещению, а также добивался помощи стран Запада в борьбе с террористами на территории континента. Кроме того, он был одним из немногих африканских лидеров, отказавшихся участвовать в саммите "Россия – Африка".

28 июля лидеры переворота в Нигере объявили генерала Абдурахмана Тиани новым главой государства. Он был главой президентской гвардии, чьи солдаты, собственно, и заблокировали Базума в его дворце.

Африканские страны, западные государства и региональные и международные организации выразили поддержку Базуму и призвали к восстановлению демократии. Некоторые чиновники предположили, что результат еще не окончательный.

Предыдущая попытка государственного переворота в Нигере прошла в марте 2021 года.