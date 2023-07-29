На Радбезі ООН висловили стурбованість щодо потенційних негативних наслідків військового перевороту у Нігері, зокрема щодо ймовірного зростання терористичної активності та погіршення соціально-економічної ситуації у країні.

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Стабільність і демократія в Нігері мають першорядне значення, і міжнародне співтовариство єдине у відстоюванні верховенства права та демократичних принципів,

– мовиться у документі.

Євросоюз приєднується до засудження перевороту

Європейський Союз також рішуче засудив військовий переворот у Нігері. Жозеп Боррель попередив, що будь-які подібні дії призведуть до призупинення фінансової допомоги країні.

Позбавлення влади президента Мохамеда Базума сприймається як серйозна загроза стабільності та демократії, і ЄС солідарний з Економічним співтовариством країн Західної Африки (ЕКОВАС) у зусиллях з відновлення конституційного порядку в Нігері.

Україна – єдина у позиції зі своїми союзниками

Раніше офіційний Київ також рішуче засудив державний переворот в Республіці Нігер та уважно стежить за подальшим розвитком подій.

У заяві нашого міністерства йшлося про те, що політична та інституційна стабільність в Нігері має важливе значення в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів в регіоні Центральної Африки та Сахелю.

Що відомо про військовий переворот у Нігері

26 липня у Нігері полковник Амаду Абдраман заявив про усунення від влади президента країни Мохамеда Базума. Також стало відомо про закриття кордонів та всіх установ республіки.

Базум послідовно виступав за демократичні принципи, прогресивне ставлення до прав жінок та освіти, а також домагався допомоги країн Заходу у боротьбі з терористами на території континенту. Крім того, він був одним із небагатьох африканських лідерів, який відмовився брати участь у саміті "Росія – Африка".

28 липня лідери перевороту в Нігері оголосили генерала Абдурахмана Тіані новим главою держави. Він був головою президентської гвардії, чиї солдати власне і заблокували Базума в його палаці.

Африканські країни, західні держави та регіональні та міжнародні організації висловили підтримку Базуму й закликали до відновлення демократії. Деякі чиновники припустили, що результат ще не остаточний.

Попередня спроба державного перевороту в Нігері відбулася у березні 2021 року.