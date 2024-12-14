Про розповіли журналісти агентства Bloomberg Саймон Маркс і Катаріна Хойє, зауваживши, що саме з цієї бази росіяни відправляють військових і вантажі до Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру. Так їм колись вдалося відновити свій вплив, зокрема в ЦАР і Судані.

Дивіться також Російські війська у Сирії не можуть дістатися авіабази: бояться, що накриють вогнем

Які загрози виникли

Оскільки авіабаза в небезпеці, тепер окупантам може знадобитися перебудувати всю систему, яка підтримувала їхні операції на африканському континенті. На супутникових знімках компанії Maxar видно, що російські літаки, гелікоптери та обладнання залишаються в Хмейміні. Втім більшість кораблів та два фрегати його залишили.

Директор лівійського аналітичного центру Інститут Садека Анас ель-Гоматі заявив, що вся оперативна стратегія Росії в Середземномор'ї та Африці висить на волосині. Окупанти мають ще 4 авіабази в Лівії, але вони розташовані надто далеко для перельотів до Москви. Крім цього впливають обмеження повітряного простору в Європі.

Російські аналітики також підтвердили Bloomberg, що постачання через Хмеймім є особливо важливими для такої країни без порту як Центральноафриканська Республіка.

Путін шукає "план Б"

Так звана влада Нігеру запевнила журналістів, що падіння Асада не змінить відносини з Росією. Країна-агресорка здатна знайти інші шляхи, зокрема через Туреччину. Анкара дозволила деяким російським вантажним рейсам у Лівію пролітати через територію країни.

Попри це інтереси держав в Африці різні, тому Владіміру Путіну буде складно зберегти свою мережу впливу. Падіння Асада серйозно ускладнить його військові операції на цьому континенті.

Росія знайде "план Б", щоб зберегти маршрути поставок до Африки, наприклад, використовуватиме Лівію як перевалковий пункт або порти Камеруну або Конго-Браззавіля. Це не матиме наслідків для Центральноафриканської Республіки,

– сказав радник президента ЦАР Фідель Гуанджика.

Росія також відіграє ключову роль у 20-місячній громадянській війні в Судані, нещодавно підтримавши національну армію в її боротьбі з повстанцями. Вона продовжує наполягати на створенні бази на узбережжі Червоного моря – своїй давній мрії, яка теоретично розширила б логістичну мережу росіян.

Росії доведеться скоротити свою присутність в Африці, і це буде набагато дорожче,

– сказав аналітик Ульф Лессінг.

До слова, західні ЗМІ писали про те, що країна-агресорка вмовляє сирійських повстанців зберегти їхні воєнні бази. Переговори розпочалися після падіння режиму Асада, росіянам дуже потрібна авіабаза Хмеймім та військово-морська у Тартусі.