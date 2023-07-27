США та країни Євросоюзу вже виступили із засудженням держперевороту. Вони закликали негайно звільнити президента Базума.

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У Нігері військові заявили про захоплення влади

Так, Амаду Абдраман під час свого звернення заявив про усунення від влади президента Мохамеда Базума, закриття кордонів та всіх установ республіки, а також про введення комендантської години.

Ми поклали край режиму, який ви знаєте по поганому управлінню та забезпеченню безпеки,

– сказав полковник.

Водночас Абдраман застеріг іноземні держави від втручання у справи країни. Відомо, що США та країни Євросоюзу вже виступили із засудженням держперевороту, закликавши до звільнення Базума.

Зазначається, що Базум послідовно виступав за демократичні принципи, прогресивне ставлення до прав жінок та освіти, а також домагався допомоги країн Заходу у боротьбі з терористами на території континенту. Крім того, Базум був одним із небагатьох африканських лідерів, який відмовився брати участь у саміті "Росія – Африка", який розпочався в Петербурзі цього тижня.

Африканські лідери не хочуть в Росію

Нагадаємо, що російські медіа повідомляли, що на саміт Росія – Африка не приїдуть голови 38 з 54 країн континенту. План Росії знову вийти на економічний ринок світу та колонізувати Африку, схоже, провалився.

"Ми надсилали запрошення главам усіх африканських держав. Ми не маємо права на претензії, оскільки, по-перше, у них могли бути інші попередньо заплановані заходи, які вимагали участі їхніх лідерів. І по-друге, кожен робить те, що може", – заявляли у МЗС Росії.