США и страны Евросоюза уже выступили с осуждением госпереворота. Они призвали немедленно освободить президента Базума.
Смотрите также Больше не друзья: более половины африканских лидеров не приедут на саммит в Россию
В Нигере военные заявили о захвате власти
Так, Амаду Абдраман во время своего обращения заявил об отстранении от власти президента Мохаммеда Базума, закрытии границ и всех учреждений республики, а также о введении комендантского часа.
Мы положили конец режиму, который вы знаете по плохому управлению и обеспечению безопасности,
– сказал полковник.
В то же время Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства в дела страны. Известно, что США и страны Евросоюза уже выступили с осуждением госпереворота, призвав к освобождению Базума.
Отмечается, что Базум последовательно выступал за демократические принципы, прогрессивное отношение к правам женщин и образования, а также добивался помощи стран Запада в борьбе с террористами на территории континента. Кроме того, Базум был одним из немногих африканских лидеров, отказавшихся участвовать в саммите "Россия – Африка", начавшемся в Петербурге на этой неделе.
Африканские лидеры не хотят в Россию
Напомним, что российские медиа сообщали, что на саммит Россия – Африка не приедут главы 38 из 54 стран континента. План России снова выйти на экономический рынок мира и колонизировать Африку, похоже, провалился.
"Мы присылали приглашение главам всех африканских государств. Мы не имеем права на претензии, поскольку, во-первых, у них могли быть другие предварительно запланированные мероприятия, требовавшие участия их лидеров. И во-вторых, каждый делает то, что может", – заявляли в МИД России.