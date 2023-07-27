США и страны Евросоюза уже выступили с осуждением госпереворота. Они призвали немедленно освободить президента Базума.

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В Нигере военные заявили о захвате власти

Так, Амаду Абдраман во время своего обращения заявил об отстранении от власти президента Мохаммеда Базума, закрытии границ и всех учреждений республики, а также о введении комендантского часа.

Мы положили конец режиму, который вы знаете по плохому управлению и обеспечению безопасности,

– сказал полковник.

В то же время Абдраман предостерег иностранные государства от вмешательства в дела страны. Известно, что США и страны Евросоюза уже выступили с осуждением госпереворота, призвав к освобождению Базума.

Отмечается, что Базум последовательно выступал за демократические принципы, прогрессивное отношение к правам женщин и образования, а также добивался помощи стран Запада в борьбе с террористами на территории континента. Кроме того, Базум был одним из немногих африканских лидеров, отказавшихся участвовать в саммите "Россия – Африка", начавшемся в Петербурге на этой неделе.

Африканские лидеры не хотят в Россию

Напомним, что российские медиа сообщали, что на саммит Россия – Африка не приедут главы 38 из 54 стран континента. План России снова выйти на экономический рынок мира и колонизировать Африку, похоже, провалился.

"Мы присылали приглашение главам всех африканских государств. Мы не имеем права на претензии, поскольку, во-первых, у них могли быть другие предварительно запланированные мероприятия, требовавшие участия их лидеров. И во-вторых, каждый делает то, что может", – заявляли в МИД России.