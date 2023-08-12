В частности, людей начали выводить около 12 часов по местному времени. Сейчас точно неизвестно, обнаружили ли они Эйфелева башня взрывчатку, и разрешили ли туда вход посетителям.
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Людей из Эйфелевой башни эвакуировали
Во французской полиции рассказали, что начавшаяся около полудня эвакуация коснулась трех этажей башни, а также прилегающей к ней площади. На место также прибыли саперы для проверки сооружения на наличие бомбы, поэтому памятка закрыта для посещения.
В Эйфелевой башне начали эвакуацию из-за сообщения о заминировании: смотрите видео
Информацию об эвакуации также подтвердила французскому изданию Le Parisien компания Sete, занимающаяся эксплуатацией Эйфелевой башни. Там отметили, что это "обычная процедура в подобных ситуациях, которые, однако, встречаются редко".
У Эйфелевой башни также эвакуировали людей: смотрите видео
Пока что правоохранители не сообщали об обнаруженной взрывчатке. Вероятно, сообщения о заминировании могли быть фейковыми, однако стоит дождаться официальных сообщений от французской полиции.
Ранее в одном из портов Франции возник пожар
- Во французском городе Ла-Рошель 10 августа возник масштабный пожар возле торгового порта. Этот морской порт является ключевым для экспорта зерна всей Франции, которая является одним из крупнейших производителей зерна среди стран ЕС.
- Пожар, который произошел около 8 часов по местному времени, был в одном из силосов с зерном, принадлежащим Sica Atlantique, и распространился еще на три. Укрощать огонь пытались более 100 спасателей.
- В префектуре попросили местных жителей не ехать в район, чтобы упростить передвижение служб, привлеченных в борьбе с пожаром. Двадцать сотрудников, находившихся в помещении предприятия, были эвакуированы.