На месте пожара, который начался около 8 часов утра по местному времени, работает около сотни пожарных. Пожар произошел в одном из силосов, принадлежащего Sica Atlantique, и распространился еще на три.
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Пожар произошел в одном из силосов
По предварительной информации, возгорание происходит от механизма подъема и транспортировки зерна внутри силоса. Сообщают, что в секции с тысячами тонн зерна огонь еще не добрался. Огонь охватил обшивку.
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Хотя силос теоретически может взорваться в результате пожара, однако французские пожарные заявляют, что пока таких рисков нет.
Вокруг горящих силосов установили периметр безопасности 100 метров, на месте работают 96 пожарных, и им на помощь едут еще.
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В префектуре попросили местных жителей не ехать в этот район, чтобы упростить передвижение служб, задействованных в борьбе с пожаром.
Двадцать сотрудников, находившихся в помещении предприятия, были эвакуированы, а также близлежащие дома и все компании в пределах 100-метрового периметра безопасности.
В турецком порту прогремел взрыв
- В Турции в порту Дериндже 7 августа раздался мощный взрыв при погрузке судна с зерном. В результате взрыва пострадали 10 человек.
- Известно, что в результате взрыва разрушены или повреждены 13 элеваторов из 16, расположенных на территории порта.
- По предварительным данным расследования, взрыв произошел из-за "сжатия пшеничной пыли во время перемещения пшеницы с судна к силосу". Впрочем, окончательная причина взрыва будет объявлена после всех экспертиз.
- В украинской разведке предполагают, что к инциденту в Турции может быть причастна Россия.