На месте пожара, который начался около 8 часов утра по местному времени, работает около сотни пожарных. Пожар произошел в одном из силосов, принадлежащего Sica Atlantique, и распространился еще на три.

Смотрите также Гавайи охватили масштабные пожары – есть жертвы среди людей: видео лесов в огне

Пожар произошел в одном из силосов

По предварительной информации, возгорание происходит от механизма подъема и транспортировки зерна внутри силоса. Сообщают, что в секции с тысячами тонн зерна огонь еще не добрался. Огонь охватил обшивку.

Масштабный пожар во Франции: смотрите видео

Хотя силос теоретически может взорваться в результате пожара, однако французские пожарные заявляют, что пока таких рисков нет.

Вокруг горящих силосов установили периметр безопасности 100 метров, на месте работают 96 пожарных, и им на помощь едут еще.

Возле французского порта Ла-Рошель пылают силосы: смотрите видео

В префектуре попросили местных жителей не ехать в этот район, чтобы упростить передвижение служб, задействованных в борьбе с пожаром.

К сведению. Порт в Ла-Рошеле является ключевым для французского зернового экспорта, а сама Франция – один из крупнейших производителей зерна среди стран ЕС.

Двадцать сотрудников, находившихся в помещении предприятия, были эвакуированы, а также близлежащие дома и все компании в пределах 100-метрового периметра безопасности.

В турецком порту прогремел взрыв