В четверг, 10 августа, получила широкую огласку, что сотни зданий и значительная территория лесов на гавайском острове Мауи – в пламени. По состоянию на 11:30 известно о 36 жертвах, в результате этих пожаров, о чем сообщило издание BBC. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

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Пожар на Гавайях

Как отмечают власти острова, огонь перекинулся на леса и дома из-за сильного ветра. Вместе с тем было объявлено чрезвычайное положение.

Работают спасатели – они пытаются обуздать пламя, найти людей и отправить пострадавших в безопасные места, где им смогут оказать медицинскую помощь.

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Больше всего досталось туристическому городку Лахайне, в котором проживает 12 тысяч человек. Соответствующие службы документируют все повреждения, вызванные огнем.

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Как ни странно, туристам рекомендуют не ехать на остров, пока ситуация не устроится. В то же время, местные и гости Гавайев стараются как можно скорее эвакуироваться из опасной зоны.

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Аэропорт Кахулуи, главный аэропорт Мауи, приютил 2 000 путешественников, рейсы которых были отменены или недавно прибывшие на остров,

– написали в издании CBS News со ссылкой на официальные источники.

Ранее метеорологи сообщали, что благоприятные для пожаров условия – сильный ветер и низкая влажность продлятся до среди, 9 августа. Очевидно, что последствия этого придется ликвидировать еще некоторое время.

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Вспомним напоследок, что на днях лесные пожары охватили также Якутию, что на востоке России. Была информация 7 августа о том, что огонь распространился на 125 тысяч гектар леса. Вероятно, эта цифра уже больше.