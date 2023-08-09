Инцидент произошел 9 августа в городе Георгиевск, расположенном в Ставропольском крае. Соцсетями распространяются кадры с места событий, передает 24 Канал.
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Подробности пожара в Георгиевске
На улице Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление. Как пояснил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев, на территории воинской части загорелся вещевой склад. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.
По словам Зайцева, на месте работает пожарная служба воинской части. Также туда дополнительно отправили технику из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб.
На кадрах можно увидеть пылающее здание и сильный дым, а также спецтехнику. Огонь сильно повредил стены и крышу.
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