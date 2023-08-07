Лес горит площадью в 125 тысяч гектаров. Об этом сообщат российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о лесных пожарах в Якутии

По состоянию на 7 августа самая сложная ситуация в Алданском, Олекминском и Усть-Майском районах. За сутки потушили семь очагов.

В Якутии зафиксировали 98 природных пожаров на территории 13 районов. По всей территории Республики Саха (Якутия) продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что с начала пожароопасного сезона зарегистрировано более 700 природных пожаров на общей площади более 1,2 миллиона гектаров.

В настоящее время для тушения пожаров МЧС задействовало более 1 300 человек и около 80 единиц техники.

Что происходит сейчас в Якутии: смотрите видео

Россия страдает от массовых пожаров