В Москве неизвестный сжег оборудование в районе Очаково – Матвеевское. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о диверсиях на железной дороге в России

Так, около пяти утра 31 июля в Красноярском крае неизвестный поджег оборудование на железной дороге. Это произошло недалеко от станции Шарипово на тупиковом железнодорожном пути.

В результате поджога обгорели два релейных шкафа, которые отвечали за системы сигнализации, централизации и блокировки. Пламя угасло само.

Отмечается, что поджигатель бросил на месте пустую бутылку, пачку из-под сигарет и перечный баллончик.

Кроме того, еще один неизвестный сжег оборудование в районе Очаково – Матвеевское, что в Москве.

По данным росСМИ, поджигатель пришел на перегон Матвеевское – Москва – Сортировочная накануне около пяти утра. Из четырех релейных шкафов выбрал один нерабочий. Открыл дверь и облил ее горючим.

Возгорание вскоре заметили и потушили. На месте обнаружили спички, пустую бутылку и марлевый тампон со следами горючего. Теперь возбуждено уголовное дело.

Пожар на железной дороге в Москве: смотрите видео

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