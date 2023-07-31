У Москві невідомий спалив обладнання в районі Очаково – Матвіївське. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Так, близько п'ятої ранку 31 липня у Красноярському краї невідомий підпалив обладнання на залізниці. Це сталося недалеко від станції Шарипово на тупиковому залізничному шляху.

Внаслідок підпалу обгоріло дві релейні шафи, які відповідали за системи сигналізації, централізації та блокування. Полум'я згасло саме.

Зазначається, що палій кинув на місці порожню пляшку, пачку з-під цигарок та перцевий балончик.

Окрім цього, ще один невідомий спалив обладнання в районі Очаково – Матвіївське, що у Москві.

За даними росЗМІ, палій прийшов на перегін Матвіївська – Москва – Сортувальна напередодні близько п'ятої ранку. Із чотирьох релейних шаф вибрав одну неробочу. Відчинив двері і облив її пальним.

Загоряння незабаром помітили та загасили. На місці знайшли сірники, порожню пляшку та марлевий тампон зі слідами пального. Тепер порушено кримінальну справу.

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