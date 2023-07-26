За даними російської адміністрації міста, пожежа спалахнула вранці 26 липня. Проте у росіян її назвали "задимленням". У цей же день вибухи в росіян пролунали в Красноперекопську та Севастополі, що на території тимчасово окупованого Криму, пише 24 Канал.

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Що трапилось на залізниці в Рязанській області

Московська залізниця написала, що так зване "задимлення" на станції "Сасово" сталося о 7-й ранку 26 липня.

Загорілися чотири вагони поїзда із сіркою,

– розповіли росЗМІ рятувальники.

Вони також запевнили, що вже о 8:20 27 липня пожежу на 80 квадратах локалізували, згодом – загасили. Вогонь гасив пожежний потяг.

Окупанти евакуйовували людей з п'ятиповерхівки, що розміщена за 50 метрів від вокзалу.

Офіційно російська залізниця запевнила, що нібито традиційно ніхто не постраждав, а "загрози навколишньому середовищу немає".

Проте згодом пропагандисти написали, що на залізниці підтвердили – нібито до медиків звернувся один працівник станції. Baza написала, що під час пожежі співробітник залізниці отруївся парами сірки, його госпіталізували.

На залізниці з Рязанській області горіли вагони з сіркою / Фото росЗМІ

У Росії бідкаються через диверсії

Російські телеграм-канали написали, що була диверсія на залізниці в Санкт-Петербурзі. Зокрема, там на станції Лисичин Ніс неподалік Фінської затоки помітили обладнання, що горіло.

Чергова розповіла росЗМІ, що втратила контроль за стрілками залізниці, тож відразу зателефонувала в екстрені служби. Останні виявили згорілу шафу правління електрообігріву стрілкових переведень обдування стрілок. У нього була відігнута нижня частина дверей.

Попередньо, окупанти пишуть, що це міг бути підпал.

Росіяни втратили спокій в Криму