За даними російської адміністрації міста, пожежа спалахнула вранці 26 липня. Проте у росіян її назвали "задимленням". У цей же день вибухи в росіян пролунали в Красноперекопську та Севастополі, що на території тимчасово окупованого Криму, пише 24 Канал.
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Що трапилось на залізниці в Рязанській області
Московська залізниця написала, що так зване "задимлення" на станції "Сасово" сталося о 7-й ранку 26 липня.
Загорілися чотири вагони поїзда із сіркою,
– розповіли росЗМІ рятувальники.
Вони також запевнили, що вже о 8:20 27 липня пожежу на 80 квадратах локалізували, згодом – загасили. Вогонь гасив пожежний потяг.
Окупанти евакуйовували людей з п'ятиповерхівки, що розміщена за 50 метрів від вокзалу.
Офіційно російська залізниця запевнила, що нібито традиційно ніхто не постраждав, а "загрози навколишньому середовищу немає".
Проте згодом пропагандисти написали, що на залізниці підтвердили – нібито до медиків звернувся один працівник станції. Baza написала, що під час пожежі співробітник залізниці отруївся парами сірки, його госпіталізували.
На залізниці з Рязанській області горіли вагони з сіркою / Фото росЗМІ
У Росії бідкаються через диверсії
Російські телеграм-канали написали, що була диверсія на залізниці в Санкт-Петербурзі. Зокрема, там на станції Лисичин Ніс неподалік Фінської затоки помітили обладнання, що горіло.
Чергова розповіла росЗМІ, що втратила контроль за стрілками залізниці, тож відразу зателефонувала в екстрені служби. Останні виявили згорілу шафу правління електрообігріву стрілкових переведень обдування стрілок. У нього була відігнута нижня частина дверей.
Попередньо, окупанти пишуть, що це міг бути підпал.
Росіяни втратили спокій в Криму
- Тільки 26 липня у тимчасово окупованому Криму в росіян було тривожно у декількох населених пунктах. Зокрема, після звуків вибухів вороги підняли в небо авіацію в Красноперекопському районі.
- Також вибухи було чутно в Севастополі. Після цього місцеві писали нібито про роботу ППО в районі Козачої бухти.
- Варто додати, що після вибухів на Кримському мосту в ніч проти 17 липня, в росіян обвалилася 145-та опора з боку Краснодарського краю Росії. Рух мостом призупинили.
- Спочатку Кремль мав відновити міст нібито до 1 липня 2023 року. Проте переніс його ремонт до 31 грудня 2023 року. Хоча джерела 24 Каналу пояснювали, що на відновлення Кримського мосту ворогам потрібні роки.