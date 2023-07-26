Про інциденти у Криму повідомляють місцеві телеграм-канали. Варто зазначити, що проросійські видання згодом почали видаляти повідомлення про вибухи, передає 24 Канал.

Дивіться також Наші руки довші, ніж вважали росіяни: якими є наслідки обстрілу Криму

У Криму "тривожно"

Вкотре у росіян в тимчасово окупованому Криму – "вибуховий" ранок. Близько о 10:20 у мережі почали з'являтися повідомлення, що у Красноперекопському районі у небо підняли авіацію. Місцеві жителі повідомляли, що у небі бачили кілька гвинтокрилів та літаки, а також чули звуки вибухів.

В Криму підняли авіацію: дивіться відео

Після цього у мережі почали ширитися повідомлення про звуки вибухів і в Севастополі. Місцеві неабияк нажахані, проте окупаційна влада традиційно зберігає мовчання.

У Балаклаві, також чули звуки, схожі на пуски ракет. Після цього місцеві почали повідомляти, що у районі Козачої бухти нібито працює ППО.

Так званий голова Криму Сєргєй Аксьонов не поспішає коментувати вибухи, які нажахали місцевих. Проте він повідомив, що проведення Ялтинського міжнародного економічного форуму "переноситься на пізніший термін". Ясна річ, пояснювати причини гауляйтер не став.

Деякі пропагандистські видання почали заспокоювати місцевих, що буцімто в районі Козачої бухти тривають навчання.

Навчальні стрільби біля 35-ї берегової батареї в районі Козацької бухти Севастополя. Без паніки,

– заспокоюють пропагандисти.

Крім того, у мережі опублікували документ, у якому зазначено, що Чорноморський флот окупантів планує 26 липня проводити навчання. Через це суднам заборонили рухатися від мису Херсонес до мису Айя. Ймовірно, причина вибухів – навчання, проте ні спростувати, ні підтвердити це наразі неможливо.



Заборона на рух суден в Криму / Фото "Кримський вітер"