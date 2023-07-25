Вибухи у Євпаторії пролунали 25 липня ввечері. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

До теми Запуск нетиповий: як дрони могли обійти ППО ворога в Криму

Що саме сталося у Євпаторії

Жителі тимчасово окупованого Криму почали писати у соцмережах, що у Євпаторії відбулися "якісь бахи". Також місцеве населення почало жалітися на проблеми зі світлом у деяких районах. Наразі окупаційна адміністрація не коментувала цей інцидент.

Українські моніторингові канали теж підтвердили цю інформацію. Кримські партизани повідомили, що у частині міста зникла електроенергія. Причини та додаткові наслідки "бавовни" у Євпаторії встановлюються.

Де розташована Євпаторія: карта

У Криму розпочався сезон "бавовни"