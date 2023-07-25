Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував 24 Каналу, як і куди могли запускати дрони. Він наголосив, що українські безпілотники можуть летіти до 700 кілометрів, але навряд чи їх запускали у Кривому Розі.

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Як запускали дрони у склад БК окупантів

Роман Світан зазначив, що дрони запускають із закритих майданчиків у лісах або полях. Для безпілотників не потрібна злітна смуга. Їх запускають з певних механізмів.

Далі його підхоплює оператор управління або він йде по інерціальній системі, а потім підхоплює. Тут залежить від системи управління. Звичайно, виходить на ціль. Усі цілі у Криму стаціонарні. Це означає, що дрон може йти по інерціальній системі і з коректуванням по GPS, якщо це потрібно,

– пояснив полковник ЗСУ у запасі.

За його словами, наші безпілотники можуть летіти в умовах радіоелектронної боротьби, тому РЕБ Росії майже не може на них вплинути.

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