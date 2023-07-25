Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував 24 Каналу, як і куди могли запускати дрони. Він наголосив, що українські безпілотники можуть летіти до 700 кілометрів, але навряд чи їх запускали у Кривому Розі.
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Як запускали дрони у склад БК окупантів
Роман Світан зазначив, що дрони запускають із закритих майданчиків у лісах або полях. Для безпілотників не потрібна злітна смуга. Їх запускають з певних механізмів.
Далі його підхоплює оператор управління або він йде по інерціальній системі, а потім підхоплює. Тут залежить від системи управління. Звичайно, виходить на ціль. Усі цілі у Криму стаціонарні. Це означає, що дрон може йти по інерціальній системі і з коректуванням по GPS, якщо це потрібно,
– пояснив полковник ЗСУ у запасі.
За його словами, наші безпілотники можуть летіти в умовах радіоелектронної боротьби, тому РЕБ Росії майже не може на них вплинути.
Світан про "бавовну" у Криму: дивіться відео
"Бавовна" у Криму 24 липня: головне
- У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи після нібито атаки безпілотників. Гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що приліт відбувся на складі боєприпасів російських військових.
- Аксьонов почав розповідати байки, що в небі над Кримом сили ППО окупантів нібито збили та придушили засобами РЕБ 11 безпілотників невідомого ворога. Відео місцевих жителів свідчать про геть протилежне.
- У місцевих ресурсах повідомляли, що вибухи було чути у селищі Червоногвардійське. Також повідомлялося про вибухи, що лунали з боку села Веселе, де розташований військовий аеродром, що офіційно не функціонує.
- Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров натякнув, що удар по військових об'єктах Росії завдали дронами. Він підкреслив, що ворожі РЕБ та ППО все менш можуть захищати небо окупантів.
- У Криму призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой – Сімферополь. Також окупаційна влада Криму ухвалила рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця "бавовни" у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.