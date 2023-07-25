Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан проанализировал 24 Каналу, как и куда могли запускать дроны. Он отметил, что украинские беспилотники могут лететь до 700 километров, но вряд ли их запускали в Кривом Роге.

Читайте также В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

Как запускали дроны в склад БК окупантов

Роман Свитан отметил, что дроны запускают с закрытых площадок в лесах или полях. Для беспилотников не требуется взлетная полоса. Их запускают из определенных устройств.

Далее его подхватывает оператор управления или идет по инерциальной системе, а затем подхватывает. Здесь зависит от системы управления. Конечно, выходит на цель. Все цели в Крыму стационарные. Это означает, что дрон может идти по инерциальной системе и с корректировкой по GPS, если это нужно,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

По его словам, наши беспилотники могут лететь в условиях радиоэлектронной борьбы, поэтому РЭБ России почти не может повлиять на них.

Свитан о "хлопке" в Крыму: смотрите видео

"Хлопок" в Крыму 24 июля: главное