Взрывы в Евпатории раздались 25 июля вечером. Об этом сообщили местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
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Что именно произошло в Евпатории
Жители временно оккупированного Крыма начали писать в соцсетях, что в Евпатории произошли "какие-то бабахи". Также местное население стало жаловаться на проблемы со светом в некоторых районах. Пока что оккупационная администрация не комментировала этот инцидент.
Украинские мониторинговые каналы тоже подтвердили эту информацию. Крымские партизаны сообщили, что в части города исчезла электроэнергия. Причины и дополнительные последствия "хлопка" в Евпатории устанавливаются.
Где находится Евпатория: карта
В Крыму начался сезон "хлопка"
- Недавно взрывы прогремели в Джанкойском районе. 24 июля российские захватчики сообщили о возможном попадании в склад боеприпасов и анонсировали эвакуацию местного населения.
- Впоследствии представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук пояснил, что "хлопок" посетил две заброшенные фермы в Красной Поляне. Там оккупанты разместили личный состав и снаряды.
- По предварительной информации, к месту взрывов направлялось много скорых. А вражеские телеграмм-каналы пытались объяснить это "разминированием".
- Позже крымские партизаны сообщили, что на складах хранились "Ониксы". Именно этими ракетами Россия обстреливала Одесщину и Николаевщину несколько дней.