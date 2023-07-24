Об этом сообщили крымские партизанив в телеграм-канале, а также спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.
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На складе БК возле Джанкоя была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми россияне уже несколько дней обстреливают Одессу и Николаев.
– сообщили партизаны.
Там добавили, что ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Стоимость одной ракеты "Оникс" составляет от 1,25 до 1,30 миллиона долларов.
Сергей Братчук отметил, что информация нуждается в уточнении.
"Движение сопротивления информирует, что враг не досчитается ракет типа "оникс", которые хранились на складе БК под Джанкоем. Информация доуточняется", – написал спикер.
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