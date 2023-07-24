Об этом сообщили крымские партизанив в телеграм-канале, а также спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Смотрите также Что бы там ни происходило, но этого будет больше, – Федоров об атаках по Крыму и Москве

На складе БК возле Джанкоя была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми россияне уже несколько дней обстреливают Одессу и Николаев.

– сообщили партизаны.

Там добавили, что ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Стоимость одной ракеты "Оникс" составляет от 1,25 до 1,30 миллиона долларов.

Сергей Братчук отметил, что информация нуждается в уточнении.

"Движение сопротивления информирует, что враг не досчитается ракет типа "оникс", которые хранились на складе БК под Джанкоем. Информация доуточняется", – написал спикер.

Важно! До сих пор ни российские оккупационные, ни украинские власти не информировали о том, что именно было уничтожено в результате утреннего "хлопка" в оккупированном Крыму.

К теме Где расположен склад, по которому прилетело в оккупированном Крыму: показываем на карте

Главное о "хлопке" в Крыму