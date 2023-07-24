Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на новости о дроны в Москве и во временно оккупированном Крыму.

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Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу россиян и Крыма. РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Что бы там ни происходило, но этого будет больше,

– отметил Федоров.

Что этому предшествовало