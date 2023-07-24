Информацию о падении дронов подтвердил глава Москвы Сергей Собянин. Но неизвестные дроны упали и возле других построек. 24 Канал показывает на карте, где в эту ночь падали беспилотники в столице России.

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Беспилотник "вписался" в минобороны

Приблизительно в 4 часа утра в Москве прозвучала серия взрывов. Писали, что неизвестные дроны "атаковали" улицу Лихачева.



Улица Лихачева, повреждена кровля крыш домов / Фото из телеграмм-каналов

В здании, где находится "Леруа Мерлен", выбило стекло на верхних этажах. Предварительно именно туда "влетел" БПЛА,

– говорится в сообщении.



В бизнес-центре рядом выбило панорамные окна / Фото из телеграмм-каналов

Повреждены также здания рядом / Фото из телеграмм-каналов



В магазинах выбиты окна / Фото из телеграмм-каналов

Внимание ! Обломки еще одного беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, 17, недалеко от здания министерства обороны России, парка им. Горького и набережной Москвы-реки. Также беспилотник попал в здание бизнес-центра.



Комсомольский проспект, минобороны на карте

Российские СМИ пишут, что экстренные службы подтвердили "прилеты".

Также сообщается, что один из дронов, вероятно, упал напротив Военного университета имени князя Александра Невского – штаб-квартиры ГРУ по кибернаступлению.

На местах падения беспилотников в Москве перекрыто движение

Министерство обороны страны-агрессора России заявило, что это якобы Украина попыталась нанести удар "по объектам на территории Москвы" с помощью двух беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, инцидент был прокомментирован и в министерстве обороны России. Уверяют, что "средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение". Пока информации о погибших и пострадавших нет.

И, похоже, беспилотников было больше, если оценивать разрушения. Да и Украина неоднократно отмечала свою непричастность к подобным "чрезвычайным ситуациям". А они к слову, уже не в первый раз встречаются в Москве.

Так, 30 мая дроны упали в 5 населенных пунктах Подмосковья: Ильинском, Роздорах, Ромашковом, Тимошкином и Гринфилде, где живут в частности Аркадий и Борис Ротенберги, глава Минфина Антон Силуанов, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, спикер Матфеда России.