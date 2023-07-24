Інформацію про падіння дронів підтвердив голова Москви Сергій Собянін. Та невідомі дрони упали і біля інших будівель. 24 Канал показує на карті, де цієї ночі падали безпілотники в столиці Росії.
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Безпілотник "вписався" у міноборони
Приблизно о 4 годині ранку, у Москві пролунала серія вибухів. Писали, що невідомі дрони "атакували" вулицю Лихачова.
Вулиця Лихачова, пошкоджено покрівлю дахів будинків / Фото з телеграм-каналів
У будівлі, де розташована "Леруа Мерлен", вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди "влетів" БПЛА,
– ідеться в повідомленні.
У бізнес-центрі поруч вибило панорамні вікна / Фото з телеграм-каналів
Пошкоджено також будівлі поруч / Фото з телеграм-каналів
У магазинах вибито вікна / Фото з телеграм-каналів
Комсомольський проспект, міноборони на карті
Російські ЗМІ пишуть, що екстрені служби підтвердили "прильоти".
Також повідомляється, що один із дронів, ймовірно, впав навпроти Військового університету імені князя Олександра Невського – штаб-квартири ГРУ з кібернаступу.
На місцях падіння безпілотників у Москві перекрито рух
Міністерство оборони країни-агресора Росії заявило, що це нібито Україна спробувала здійснити удар "по об'єктах на території Москви" за допомогою двох безпілотних літальних апаратів.
Крім того, інцидент прокоментували і в міністерстві оборони Росії. Переконують, що "засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені та зазнали аварії". Наразі інформації про загиблих і постраждалих немає.
Та, схоже, безпілотників було більше, якщо оцінювати руйнування. Та й Україна неодноразово наголошувала на своїй непричетності до подібних "надзвичайних ситуацій". А вони до слова, уже не вперше трапляються у Москві.
Так, 30 травня дрони впали у 5 населених пунктах Підмосков'я: Іллінському, Роздорах, Ромашковому, Тимошкіному та Грінфілді, де живуть зокрема Аркадій та Борис Ротенберги, голова Мінфіну Антон Сілуанов, голова Конституційного суду Валерій Зорькін, спікер совфеда Росії Валентина Матвієнко та інші.