Про головні події 24 липня, просування ЗСУ, дипломатичні перемоги на міжнародній арені – розповідає 24 Канал.
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Від дня, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України минуло 516 днів. Для нашого народу ця боротьба триває не лише на полі бою, а й на багатьох рівнях: культурних, соціологічних.
Про головні події 24 липня, просування ЗСУ, дипломатичні перемоги на міжнародній арені – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Зброя "тотальної війни": що відомо про "Москіти", якими Росія хоче бити по суднах в Чорному морі