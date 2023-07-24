О главных событиях 24 июля, продвижении ВСУ, дипломатических победах на международной арене – рассказывает 24 Канал.
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Со дня, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, прошло 516 дней. Для нашего народа эта борьба продолжается не только в поле боя, но и на многих уровнях: культурных, социологических.
О главных событиях 24 июля, продвижении ВСУ, дипломатических победах на международной арене – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Оружие "тотальной войны": что известно о "Москитах", которыми Россия хочет бить по судам в Черном море