По данным российской администрации города, пожар вспыхнул утром 26 июля. Однако у россиян ее назвали "задымлением". В этот же день взрывы у россиян прогремели в Красноперекопске и Севастополе, что на территории временно оккупированного Крыма, пишет 24 Канал.

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Что произошло на железной дороге в Рязанской области

Московская железная дорога написала, что так называемое "задымление" на станции "Сасово" произошло в 7 утра 26 июля.

Загорелись четыре вагона поезда с серой,

– рассказали РосСМИ спасатели.

Они также заверили, что уже в 8:20 27 июля пожар на 80 квадратах локализовали, впоследствии – потушили. Огонь гасил пожарный поезд.

Оккупанты эвакуировали людей с пятиэтажки, расположенной в 50 метрах от вокзала.

Официально российская железная дорога заверила, что якобы традиционно никто не пострадал, а "угрозы окружающей среде нет".

Однако впоследствии пропагандисты написали, что на железной дороге подтвердили – якобы к медикам обратился один работник станции. Baza написала, что во время пожара сотрудник железной дороги отравился парами серы, его госпитализировали.

На железной дороге из Рязанской области горели вагоны с серой / Фото росСМИ

В России жалуются из-за диверсий

Российские телеграм-каналы написали, что была диверсия на железной дороге в Санкт-Петербурге. В частности, там на станции Лисичин Нос неподалеку от Финского залива заметили горящее оборудование.

Дежурная рассказала росСМИ, что потеряла контроль за стрелками железной дороги и сразу позвонила в экстренные службы. Последние обнаружили сгоревший шкаф правления электрообогрева стрелочных переводов обдува стрелок. У него была отогнута нижняя часть двери.

Предварительно, оккупанты пишут, что это мог быть поджог.

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