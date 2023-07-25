Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале российского правительства, информирует 24 Канал.

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Согласно документу Крымский мост будут ремонтировать до 31 декабря 2023 года. Ранее оккупанты намеревались закончить ремонтные работы до 1 июля 2023 года.

В пункте 2 распоряжения Правительства России от 13 октября 2022 г. № 2999-р (собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 42, ст. 7242) слова "1 июля 2023 г." заменить словами "31 декабря 2023 г.",

– говорится в распоряжении властей РФ.

Документ подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.



Ремонт Крымского моста продлили до декабря / Скриншот с портала российского правительства

Какие повреждения получил Крымский мост

В ночь на 17 июля обрушилась 145-я опора Крымского моста со стороны Краснодарского края России, движение по мосту было приостановлено.

В тот же день вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о намерении построить временный мост в районе поврежденного участка Крымского моста. По его словам, один из поврежденных пролетов планируется запустить 15 сентября. По второй стороне моста двустороннее движение хотели возобновить до 1 ноября.

К слову, источники 24 Канала сообщали еще в день "чрезвычайного происшествия", что восстановить полноценное движение по мосту россиянам так и не удастся, на это уйдут годы.

Более того, это не первый прилет по мосту, а значит – не последний.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Крымский мост является для Украины целью, которая должна быть нейтрализована. Ведь россияне построили это сооружение незаконно.