Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, падение дронов в российской столице – это показатель развала имиджа России как "сверхдержавы".
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Мир увидел, что в центр российской столицы, в центр этого поселения на болотах, что-то долетает. И речь идет о той территории, где размещены важные, с точки зрения безопасности, пункты и места для оккупантов, связанные со спецслужбами, с сектором безопасности и со многими другими вещами,
– отметил Юсов.
Представитель разведки подчеркнул, что это свидетельствует о том, что в Кремле не могут ни защитить, ни контролировать "хлопок". Ведь понятно, что она проделала немалый путь.
Россия не является сверхдержавой – миф развенчан
По его словам, это также показатель и деградированной системы противовоздушной обороны, не способной адекватно реагировать на вызовы.
"Хлопок" в Москве раз развеял миф относительно России как сверхдержавы. Представить себе подобную ситуацию в отношении Китая, например, Соединенных Штатов Америки вряд ли представляется возможным,
– подчеркнул Юсов.
Но отметил, что это именно Путин довел собственную страну и столицу страны до этой ситуации: "когда хлопок там уже не первый, не второй и точно не последний".
"Пропускали и будут пропускать дальше"
Разведчик также отметил истерическую реакцию самих россиян на "хлопок" в Москве.
"Есть другое измерение реакции. Реакция простых рядовых московитов — жителей этого самого поселения. И среди них наблюдаются и панические настроения. И среди них, в частности, и среди иностранцев появляется все большее понимание, что это не случайность, что это закономерности", – считает Юсов.
По словам Юсова, попытки россиян усилить противовоздушную оборону не дадут желаемых результатов.