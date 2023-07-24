В частности, этот комплекс россияне ставили на крышу здания министерства обороны страны-агрессорки. Этот зенитно-ракетный комплекс находился в 300 метрах от места удара.

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ЗРПК "Панцирь-С1" не сбил БПЛА у здания минобороны России

Журналисты проанализировали публикации в соцсетях и спутниковые снимки крыши здания минобороны России, где с конца 2022 года находится зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1". Они подчеркнули, что этот ЗРПК до сих пор находится там, однако о его работе во время "обезвреживания" неизвестных беспилотников россияне почему-то не сообщали.

Никаких показаний работы "Панциря" утром в понедельник (24 июля – 24 Канал) очевидцы не заметили,

– говорится в сообщении.



Россияне не использовали ЗРПК "Панцирь-С1" во время отражения "атаки дронов" на Москву / Фото "Радио Свободы"

Авторы материала подчеркнули, что к месту удара беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте Москвы от этой точки – менее 300 метров. Это расстояние входит в зону действия этого комплекса оккупантов.

Что известно об "атаке беспилотников" на Москву