Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах информируют, что ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Все дроны долетели до Москвы

Более того, источники журналистов намекнули на то, что "все птички долетели до Москвы".

Собеседник "Украинской правды" в секторе безопасности и обороны тоже подтвердил, что атака на Москву была спецоперацией ГУР МО.

"Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, дальше будет", – сказал источник. Источники УП также подтвердили, что все запущенные разведкой дроны достигли Москвы.

Однако источники украинских СМИ не уточняют, какое количество "птичек" атаковало российскую столицу.

В Москве ночью раздавались взрывы: что известно об атаке дронов