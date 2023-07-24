Українські ЗМІ з посилання на джерела у спецслужбах інформують, що нічна атака безпілотників на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Дивіться також Влучили поблизу "секретних об'єктів" та міноборони: все, що відомо про атаку БпЛА на Москву

Усі дрони долетіли до Москви

Що більше, джерела журналістів натякнули на те, що "всі пташки долетіли до Москви".

Співрозмовник "Української правди" в секторі безпеки та оборони теж підтвердив, що атака на Москву була спецоперацією ГУР МО.

"Кооперація волонтерів та структури дає добрі результати, далі буде", – сказало джерело. Джерела УП також підтвердили, що всі запущені розвідкою дрони досягли Москви.

Однак джерела українських ЗМІ не уточнюють, яка кількість "пташок" атакувала російську столицю.

У Москві вночі лунали вибухи: що відомо про атаку дронів