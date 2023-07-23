Український лідер наголосив, що жодного виправдання російському злу не буде. Про це пише 24 Канал.
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Терористи відчують відповідь
Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь,
– підкреслив президент.
Також додав, що всім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога. Президент подякував тим, хто допомагає і хто думками та емоціями з Одесою.
"Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", – наголосив Володимир Зеленський.
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Наслідки ракетного удару / Фото Костянтин і Влада Ліберови
Терористи випустили 5 видів ракет усіх типів базування
У Повітряних силах повідомили, що загалом цієї ночі російські терористи атакували Одещину 19 ракетами. Зокрема:
- 5 крилатих"Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з Криму;
- 3 крилаті повітряного базування Х-22 – пуски здійснювали з літаків Ту-22МЗ з акваторії Чорного моря;
- 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" запустили, ймовірно, з підводного човна з акваторії Чорного моря;
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" – з Криму;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" – з Криму.
Зауважимо, що за даними ОК "Південь", внаслідок ракетного обстрілу загинув охоронець приватного закладу. Ще 19 людей отримали поранення. Серед них четверо дітей.
11 дорослих і 3 неповнолітніх ушпиталили. Також відомо, що рятувальники витягли з-під завалів жінку, якій дивом вдалося вижити.