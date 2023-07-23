Украинский лидер подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу не будет. Об этом пишет 24 Канал.

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Террористы почувствуют ответ

Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проигрывает. И в Одессе обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ,

– подчеркнул президент.

Также добавил, что всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь. Президент поблагодарил тех, кто помогает и кто мыслями и эмоциями с Одессой.

"Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Последствия ракетного удара / Фото Константин и Влада Либеровы

Террористы выпустили 5 видов ракет всех типов базирования

В Воздушных силах сообщили, что всего этой ночью российские террористы атаковали Одесскую область 19 ракетами. В частности:

5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" из Крыма;

3 крылатых воздушного базирования Х-22 – пуски осуществляли с самолетов Ту-22МЗ с акватории Черного моря;

4 крылатых ракеты морского базирования "Калибр" запустили, вероятно, с подводной лодки из акватории Черного моря;

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" – из Крыма;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" – из Крыма.

Заметим, что по данным ОК "Юг", в результате ракетных обстрелов погиб охранник частного заведения. Еще 19 человек получили ранения. Среди них четверо детей.

11 взрослых и 3 несовершеннолетних госпитализировали. Также известно, что спасатели вытащили из-под завалов женщину, которой чудом удалось выжить.