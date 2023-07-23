Наразі 14 із 18 постраждалих вже госпіталізували. У лікарні опинилися і 3 дітей. Зауважимо, що кількість жертв жорстокої атаки ворога може зростати.

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Станом на 03:00 в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти. Інформація може змінюватися,

– повідомив Олег Кіпер.

За його словами, бригади швидкої допомоги наразі працюють на місцях.

Буквально за декілька хвилин очільник Одеської ОВА повідомив сумну звістку. Стало відомо про загибель цивільної людини.

"На жаль, маємо одного загиблого цивільного внаслідок нічної терористичної атаки росіян по Одесі.

Щирі співчуття рідним та близьким…" – написав він.

У міській раді Одеси повідомили, що внаслідок нічних ворожих атак пошкоджено багато житлових будинків. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наразі відповідні служби фіксують всі пошкодження. Після закінчення роботи комунальні працівники розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.