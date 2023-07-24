Вибухи пролунали у Москві близько о 04:00. Усе, що відомо про атаку невідомих БпЛА на Москву – повідомляє 24 Канал.

З чого все почалося У Москві чули вибухи: повідомляють про атаку БпЛА, зокрема біля будівлі міноборони

Під атакою опинилися "секретні об'єкти"

Російські пропагандисти не поспішають висвітлювати події, які відбулися рано вранці 24 липня. Після повідомлень у соцмережах про вибухи у Москві у мережі почали заявляти про атаку безпілотниками.

Безпілотник у Москві: дивіться відео

До слова, вибухи чули жителі центрального та південного районів Москви. Пропагандистські росЗМІ заявили, що уламки невідомого БпЛА виявили на Комсомольському проспекті. Ще один літальний апарат потрапив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова у Москві. Крім того, пропагандисти також повідомили у мережі, що було влучання у військову казарму, проте згодом такі повідомлення зникли.

Дим біля бізнес-центру, який атакували БпЛА: дивіться відео

БпЛА атакували Москву: дивіться відео

На опублікованих у мережі кадрах видно задимлення не лише біля бізнес-центру, а й російського міноборони. Щоправда, пропагандисти теж не коментують, що за дим бачили місцеві поблизу будівлі.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв звернув увагу, як пропагандисти коментують атаку БпЛА. Російські ЗМІ повідомляли, що безпілотник атакував будинки в районі Комсомольського проспекту, 17. Цікаво, що навпроти розташований офіс кібервійськ головного розвідувального управління Росії.

У цьому місці також розташований Військовий університет Міноборони й кілька цілком секретних об'єктів ГРУ, включно з керівництвом їхньої програми нелегалів. Якщо Україна потрапила в цей комплекс будівель, символічний збиток для Міноборони та ГРУ буде дуже істотним,

– заявив Грозєв.



Де атакували безпілотники / скриншот Христо Грозєв

На карті також можна побачити, що поруч розташована і будівля російського міноборони. Можна припустити, що БпЛА дійсно могли атакувати певні військові об'єкти, тому пропагандисти не поспішають оприлюднювати інформацію.

У Москві перекрили проспект, де впали БпЛА: дивіться відео

Де впали безпілотники: дивіться на карті

Наслідки атаки БпЛА на Москву – більше у галереї

У Росії почалася істерика через атаку БпЛА

Офіційні представники російської влади вже прокоментували атаку безпілотників. Так, мер Москви Сєргєй Собянін повідомив, що "серйозних руйнувань немає". Проте на опублікованих кадрах у мережі видно, що у будівлях повилітали вікна. Крім того, спецслужби перекрили рух Комсомольським проспектом, а до місця подій нікого не пускають.

Сьогодні (24 липня – 24 Канал) близько о 4 години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях, серйозних руйнувань та постраждалих немає,

– повідомив мер.

Тим часом російське міноборони звинуватило Україну в атаці БпЛА. Пропагандисти голосно кричать про "терористичний акт", проте повідомляють про буцімто 2 збитих літальних апарати.

"Вранці 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами по об'єктах у Москві. Засобами радіоелектронної боротьби два українські БпЛА були придушені й зазнали аварії", – мовиться у повідомленні.

Істерити через атаку БпЛА почали й головні пропагандисти. Так, посіпака Кремля Владімір Соловйов вже вибухнув погрозами, що нібито "пора зносити урядовий квартал Києва". У МЗС атаку вже "кваліфікували" як "терористичний акт".

Як коментують атаку БпЛА в Україні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відреагував на атаку невідомими БпЛА на Москву. Він натякнув, що "цього буде більше".

РЕБ та ППО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше,

– заявив Федоров.