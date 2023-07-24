Это привело к настоящей истерике среди россиян. Как россияне жалуются на работу ПВО и призывают уничтожать украинские города – передает 24 Канал.

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"Шойгу, где ПВО"

В сети россияне начали активно обсуждать атаку беспилотников, которые утром 24 июля летали над Москвой. Соцсети буквально "взорвались" гневными комментариями.

Россияне возмущались, что хваленая противовоздушная оборона не смогла уничтожить беспилотники. Часть также критиковала и средства радиоэлектронной борьбы – мол, почему дроны не заглушили раньше. Некоторые храбрецы начали критиковать и непосредственно российского министра обороны Сергея Шойгу и спикера Путина Дмитрия Пескова.

Не обошлось и без традиционных призывов наносить удары по гражданскому населению и украинским городам. Хотя некоторые пользователи возмущены, что им рассказывали басни о так называемой "второй армии мира", а на самом деле – неизвестные беспилотники могут долететь до центра Москвы. Однако самые смелые решили открыто заявить, что таких действий следовало ожидать, ведь Россия развязала войну против Украины.

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