Це спричинило справжню істерику серед росіян. Як росіяни бідкаються на роботу ППО та закликають нищити українські міста – передає 24 Канал.

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У мережі росіяни почали активно обговорювати атаку безпілотників, які вранці 24 липня літали над Москвою. Соцмережі буквально "вибухнули" гнівними коментарями.

Росіяни обурювалися, що хвалена протиповітряна оборона не змогла знищити безпілотники. Частина також критикувала й засоби радіоелектронної боротьби – мовляв, чому дрони не заглушили раніше. Деякі сміливці почали критикувати й безпосередньо російського міністра оборони Сєргєя Шойгу та речника Путіна Дмітрія Пєскова.

Не минулося й без традиційних закликів завдавати ударів по цивільному населенню та українським містам. Хоча деякі користувачі обурені, що їм розповідали байки про так звану "другу армію світу", а насправді – невідомі безпілотники можуть долетіти до центра Москви. Проте найсміливіші вирішили відкрито заявити, що таких дій варто було очікувати, адже Росія розв'язала війну проти України.

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