Російські телеграм-канали буквально вибухнули ниттям через пошкодження Кримського мосту. Як прихильники путінського режиму істерять у мережі – повідомляє 24 Канал.

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Росіяни вимагають помсти

Мережа буквально вибухнула істерикою росіян через удар по Кримському мосту. Росіяни цинічно почали закликати завдавати ракетних ударів по цивільному населенню України, і більшість радіє перспективі, що "українці за шматок асфальту тижнями сидітимуть у підвалах".

Разом з тим, частина користувачів у мережі обурена реакцією окупаційної влади Криму на пошкодження мосту. Росіяни накинулися з лайкою, що нібито півострів приховує реальні наслідки удару по Кримському мосту, а трактування "надзвичайної події" – росіян неабияк лютує.

Істерика росіян у мережі / Скриншоти із соцмереж

До слова, на коментар з марками відреагував і гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Він висміяв росіян і заявив, що марки з Кримським мостом "давно надруковані".

Щодо Кримського мосту - якось навіть незручно виправляти російські мережі, але що таке "печатают", все вже надруковано завчасно і скоро буде в продажу,

– написав Смілянський.

У мережі також пригадали, як восени 2022 року російський диктатор Владімір Путін "інспектував" міст. Активіст Сергій Стерненко висміяв "бункерного діда" й заявив, що "не дарма проводив інспекцію".

"Кричати" про помсту за Кримський міст почали й так звані "воєнкори". До прикладу, один з таких закликає до "дій у відповідь", проте варто зазначити, що будь-які удари України – це відповідь на розв'язану кровопролитну війну Росією. Журналіст Денис Казанський наголосив, що Росія щодня цинічно вбиває українців незалежно від того, стоїть Кримський міст чи ні.

Безглуздо погрожувати тим, що ти й так уже робиш. Нерозумно загрожувати якоюсь відповіддю тому, кого ти й так уже півтора року намагаєшся вбити,

– заявив він.



"Воєнкор" закликає до помсти / Фото Денис Казанський