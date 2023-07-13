Про це повідомляє 24 Канал. Зокрема, російський пропагандист знову вдався до чергових лякалок ударами по європейським країнам.

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Сміх та й годі

Що ще робити, коли нічого нового у пропагандистських ефірах сказати не можеш? Починати "лякати". Власне, такої тактики у своїй передсмертній агонії дотримується Владімір Соловйов. Він раптом згадав про якісь ракети, які можуть долетіти до Москви і почав погрожувати Франції.

"А по Парижу не хочемо "довбонути"? Адже попереджав Владімір Владімірович цього **, коли Україну приймуть і що почнеться по Криму. Чи Макрон вважає, що ми випадково про якісь речі говоримо. Я вважаю, що кожен "подарунок", який летить на територію Росії, летить з Британії, бо британська ракета. Треба по Лондону тут же "шарахнути" у відповідь", – розкричався пропагандист.

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Далі Володьку понесло так понесло. Путінський посіпака згадав про Німеччину і захотів стерти її з лиця землі. На що отримав перший сміх від своїх видових родичів.

"Стерти нацистські міста. Народ пожаліти – народ не винуватий. А ось цю ** Пісторіуса, Бербок, Шольців – усіх цих негідників. Зараз вони нових "Леопардів" хочуть надати", – закінчив Соловйов, перейшовши на нібито німецьку мову.

Цей неочікуваний істеричний перформанс остаточно розірвав від сміху присутніх у студії. Сподіваємося, відповідні служби слідкували за цим і вже відвезли на лікування дану особу. Хоча цирк з назвою "Росія" абсолютно заслуговує на такого блазня.

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