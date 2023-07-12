Тривожно було у студії "зливного бачка" Скабєєвої. Та намагалася зрозуміти, що взагалі відбувається на саміті НАТО. Олічка впевнена, що Альянс готується до війни з Росією.
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"Зараз увесь блок НАТО прийняв уже, – і це тривожне повідомлення для нас, – колективний план реагування на загрозу з боку Росії. Тобто вони дійсно готуються воювати з Росією, говорять про це не гіпотетично, а є вже готовий план дій на випадок агресії", – сказала з траурним обличчям Скабєєва.
За "парєбріком" злякалися війни
Загалом слово "тривожно" прозвучало в ефірі пропагандистки Скабєєвої разів із 20, – настільки вона перестрашилася, що НАТО може відповісти на агресію Росії. "Треба звісно триматись… Попереду – глобальна широкомасштабна війна. Тривожно", – тут Скабєєва поплавилась від перенапруження.
У Скабєєвої здають нерви через НАТО: дивіться відео
Саміт НАТО у Вільнюсі
- 11 липня на саміт НАТО у Вільнюсі прибув Володимир Зеленський. У заході також бере участь міністр оборони Олексій Рєзніков.
- У НАТО погодились прийняти Україну без Плану дій щодо членства. Про це заявив генеральний секретар союзу Єнс Столтенберг. Водночас для вступу в Альянс Україна має перемогти у війні.
- Північноатлантичний альянс уперше з часів розпаду СРСР затвердив плани, які мають забезпечити колективний військовий захист Альянсу від великого нападу з боку такої держави, як Росія.