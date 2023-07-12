Тревожно было в студии "сливного бачка" Скабеевой. Она пыталась понять, что вообще происходит на саммите НАТО. Олечка уверена, что Альянс готовится к войне с Россией.
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"Сейчас весь блок НАТО уже принял, – и это тревожное сообщение для нас, – коллективный план реагирования на опасность со стороны России. То есть они действительно готовятся воевать с Россией, говорят об этом не гипотетически, а уже готов план действий на случай агрессии", – сказала с траурным лицом Скабеева.
За "поребриком" испугались войны
Вообще, слово "тревожно" прозвучало в эфире пропагандистки Скабеевой раз 20, – настолько она перепугалась, что НАТО может ответить на агрессию России. "Надо, конечно, держаться... Впереди - глобальная широкомасштабная война. Тревожно", – тут Скабеева поплавилась от перенапряжения.
У Скабеевой сдают нервы из-за НАТО: смотрите видео
Саммит НАТО в Вильнюсе
- 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе прибыл Владимир Зеленский. В мероприятии также участвует министр обороны Алексей Резников.
- В НАТО согласились принять Украину без Плана действий по членству. Об этом заявил генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг. В то же время, для вступления в Альянс Украина должна победить в войне.
- Североатлантический альянс впервые со времен распада СССР утвердил планы, которые должны обеспечить коллективная военная защита Альянсу от большого нападения со стороны такого государства как Россия.