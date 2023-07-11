Украинский лидер прибыл в столицу Литвы на польском государственном самолете, сообщает корреспондент 24 Канала. Ранее Йенс Столтенберг подчеркнул, что украинский лидер примет участие в саммите НАТО вечером 11 июля.

Обратите внимание Лучшая гарантия – это членство в НАТО: интервью с главой Минобороны Эстонии с саммита в Вильнюсе

Детали пока не раскрывают.

Резников также прибыл на саммит

Также стало известно, что на саммит уже прибыл Алексей Резников. Общаясь с журналистами, он заявил, что именно в Вильнюсе Украина и Франция подпишут меморандум по обучению украинских пилотов на F-16. Эти самолеты нужны для того, чтобы защитить украинское небо.

Чего Украине ждать от саммита НАТО в Вильнюсе

Цель Украины – полноценное членство в НАТО. Украинские защитники и защитницы продемонстрировали успех в боях с российскими захватчиками и продолжают освобождать украинские земли. Алексей Резников – министр обороны – заявил, что по состоянию на лето 2023 года Украина уже фактически играет роль восточного фланга НАТО. Фактически ВСУ удалось частично синхронизировать с НАТО. В частности, говорится про:

рост арсенала вооружения и снаряжения;

построение логистических маршрутов в страны Североатлантического союза;

программы обучения в государствах НАТО.

Джо Байден заявил, что страны НАТО уже согласовали формулировку по интеграции Украины в Альянс. Их предложил Йенс Столтенберг – действующий генсек НАТО. Президент США подчеркнул, что момент очень важен для Украины.

В то же время Владимир Зеленский отметил: поступили сигналы, что обсуждаются формулировки без Украины. Украинский лидер подчеркнул: сейчас говорится о формулировке приглашения, а не членства.

Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины,

– подчеркнул украинский лидер.

Соответствующее заявление он сделал по дороге на саммит НАТО. Президент также подчеркнул, что Украина ценит союзников, ценит общую безопасность и открытый разговор.