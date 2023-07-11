Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в эксклюзивном интервью корреспондентке 24 Канала в Вильнюсе рассказал о том, что члены НАТО подготовили для Украины. Также в интервью читайте о том, какую помощь могут оказать союзники по "Рамштайну" и не повторят ли страны НАТО ошибку Бухарестского саммита.

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Эстония решительно поддерживает Украину в НАТО

Господин министр, мы встречаемся на Вильнюсском саммите. Какие ваши ожидания по поводу решений об Украине и саммита в целом?

Прежде всего, когда мы говорим об Украине, вы все знаете позицию Эстонии. Эстония решительно поддерживает Украину в НАТО как полноправного члена Североатлантического союза. Поэтому, очевидно, мы понимаем, что очень важно найти консенсус между всеми союзниками относительно того, какой именно будет формулировка.

И сейчас продолжается работа над текстом. Поэтому я очень надеюсь, что мы выйдем с четким путем для Украины, как стать членом НАТО. Когда мы смотрим на саммит с точки зрения потребностей НАТО, в первую очередь нам нужно принять или утвердить региональные планы, которые в основном, надеюсь, уже сделаны.

Это очень важно для наших стран Балтии, региона Балтийского моря. Я очень рад видеть, что мы преодолели последнее оптическое препятствие во вступлении Швеции в НАТО, и, кажется, в конце концов у нас будет хороший саммит. И, безусловно, вы знаете, мы хотели бы услышать хорошие новости касательно Украины.

Интервью с главой Минобороны Эстонии Ханно Певкуром: смотрите видео

Как союзники по "Рамштайну" могут выделить Украине 500 миллиардов евро

В начале марта вы давали интервью моему коллеге Никите Комару, теперь он на фронте, на одном из самых горячих направлений. Наши военные ожидают усиления вооруженной поддержки и увеличения поставок боеприпасов от стран Европы. Достаточно ли внимания будет уделено этому на саммите в Вильнюсе и каких решений можно ожидать?

Когда мы говорим о военной помощи Украине, вы наверняка все знаете, что Эстония является одной из стран-лидеров здесь. Мы уже предоставили Украине более 1% нашего ВВП в виде военной помощи. Мы будем продолжать это делать.

Очень скоро мы отправим в Украину следующий госпиталь, а также дополнительное специальное оборудование, необходимое для этого. Мы будем продолжать это делать.

Безусловно, мы будем выступать за то, чтобы все остальные делали больше. Когда мы говорим о странах, которые заседают в формате "Рамштайн", а их более пятидесяти. Если все эти страны смогут сделать то же, что Эстония сделала, то мы сможем говорить о помощи примерно в 500 миллиардов евро.

Так что, безусловно, мы будем много выступать за то, чтобы получить больше помощи для Украины. Боеприпасы – это очень сложная тема, потому что нам нужно наращивать производство.

С одной стороны, мы можем отправлять из наших запасов, другое дело, что для этого мы должны производить больше. Приятно видеть, что Европейский Союз нашел консенсус и выделил 500 миллиардов на производство, простите, 500 миллионов на производство и наращивание производства.

Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее, чтобы отправить больше военной помощи в Украину, потому что вам нужно выиграть эту войну.

Что будет в финальном коммюнике саммита НАТО

После длительных переговоров еще не было достигнуто окончательное соглашение о том, что члены Альянса предложат Украине. Какие решения лежат на столе и что вероятнее всего будет в финальном коммюнике?

Как я уже говорил, финальное коммюнике все еще находится в процессе разработки. И здесь важно, чтобы все остальные понимали, что мы должны делать больше и мы будем вместе с Украиной столько, сколько потребуется.

Но, безусловно, все возможности, которые у украинцев уже есть, все еще могут быть улучшены. Так что мы знаем, что вопрос об истребителях. Будем надеяться, что вы знаете, что процесс подготовки пилотов будет продолжаться по плану – это очень важно.

Но мы также должны понимать, что отправка истребителей не является золотым ключом к победе в этой войне, потому что это еще долгое сражение. Мы просто должны надеяться, что украинская армия совершит прорыв, а затем одержит победу.

Не повторит ли НАТО ошибку Бухарестского саммита

Может ли Украина надеяться, что это не будет повторение Бухарестского саммита?

Насколько я вижу в настоящее время проект коммюнике, безусловно, есть шаг вперед. Как я уже говорил, мы все еще в процессе подготовки проекта коммюнике, но с нашей точки зрения очень важно, что мы будем настаивать на том, чтобы сделать следующий шаг. Чтобы путь для Украины был согласован здесь и это было не просто повторение того, что было сказано в Бухаресте.

"Лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО"

Также ожидается, что будут согласованы гарантии безопасности Украины. Известно ли вам что-нибудь об этом, какими они могут быть?

На мой взгляд, самой большой или лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Я искренне верю, что это действительно правильный путь на данный момент.

Вы знаете, что первым шагом все еще является предоставление вам военной помощи. Следовательно, Украине нужно выиграть эту войну, а затем во время промежуточного периода мы должны понимать, что гарантии безопасности могут иметь место, но все же, что нужно – это членство в НАТО.

Поэтому я не хочу много говорить о гарантиях безопасности, потому что существует тенденция, когда вы предоставляете гарантии безопасности, они будут продолжаться очень долго. Поэтому давайте идти шаг за шагом, но не будем делать основной упор на гарантии безопасности, а сосредоточимся на членстве в НАТО.