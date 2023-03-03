Больше года прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор множество стран изменили свое отношение к борьбе украинского народа против немотивированной агрессии россиян. В то же время, Эстонии не пришлось менять свое мнение, ведь активная поддержка со стороны этой страны началась еще задолго до начала вторжения.

К теме Министр обороны Эстонии прибыл в Киев и объявил об очередном пакете военной помощи

В воскресенье, 26 февраля, в Киев с визитом приезжал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи Украине.

У нас также была прекрасная возможность пообщаться с господином министром – поблагодарить его и его страну, а также расспросить о новых угрозах, с которыми может столкнуться Украина и Европа.

Первые дни войны и угроза странам Балтии

Помните ли вы 24 февраля 2022 года? Чем вам запомнился этот день? Было ли опасение, что Россия может вторгнуться не только в Украину, но и в страны Балтии, ведь об этом тоже тогда активно говорили?

24 февраля – День независимости Эстонии. Мы проснулись, зная, что у нас День Независимости, и, собственно, мы очнулись на войне. Так что, конечно, этот день не был обычным днем во многих пониманиях.

Нет, у меня не было никакого ощущения, что Россия может вторгнуться в Эстонию или страны Балтии, потому что у нас достаточно разведывательных данных, и мы знаем, что Россия способна сделать. Именно поэтому у нас было понимание уже через несколько недель – к чему Россия готовится в Украине.

Многие не верили, но это все равно произошло. Так что, похоже, в тот день остальное руководство страны вынуждено было изменить свои выступления. И еще до того, как они вспомнили полномасштабную войну, мы уже начали помогать Украине.

Первые "Джавелины" мы отправили еще перед войной в январе. Мы знаем, насколько эти Джавелины помогли удержать Киев, а также отбить Гостомель.



Глава Минобороны Эстонии рассказал о первых днях вторжения в Украину / фото Валентины Полищук для 24 Канала

Готовы ли в НАТО воевать с первого выстрела

На данный момент готов ли восточный фланг НАТО выдержать возможную атаку со стороны России и что изменилось за год?

Дело не в восточном фланге НАТО, а в том, чтобы НАТО было готово воевать с первого выстрела. И это ясное понимание уже с Мадридского саммита, что наибольшей угрозой для НАТО является Россия. А это значит, что восточный фланг должен быть в безопасности.

Насколько я понимаю, и я все время говорил об этом, восточный фланг является входом в НАТО. Итак, когда входная дверь открыта – все двери открыты. Когда входная дверь закрыта, вы все еще можете открыть другую дверь. Итак, здесь, в посольстве, входная дверь была закрыта, но другая дверь открыта. Это тот же принцип – надо держать входную дверь запертой. И вот почему восточный фланг НАТО так важен, и вот почему в апреле мы обнародуем новые планы для обеих стран, и это именно то, что нам нужно для обеспечения безопасности НАТО.



Готовы ли в НАТО защищать союзников от возможной агрессии / фото Валентины Полищук для 24 Канала

Как в Эстонии воспринимают русскоязычных в армии

В Эстонии проживает достаточно большая диаспора россиян (если я не ошибаюсь, то по переписи 2021 года более 23%). Среди прочего русские также входят в состав эстонской армии. У Минобороны есть какие-то оговорки по этому поводу?

Если вы являетесь гражданином Эстонии, вы также обязаны проходить срочную службу. Мы принимаем всех наших граждан как граждан Эстонии, мы не делаем никакой разницы. И это также означает, что, да, они есть и в эстонской армии.

И, знаете, дело не в том, на каком языке вы говорите, а в том, что у вас на сердце и в голове. Поэтому в этом смысле мы не видим никаких проблем в том, что у нас также есть граждане, происходящие из русскоязычных семей, но все они прекрасно говорят на эстонском языке и являются гражданами Эстонии.

Миллион боеприпасов от Евросоюза

В январе Эстония фактически передала Украине все свои 155-мм гаубицы. На протяжении всего полномасштабного вторжения Эстония является одним из крупнейших доноров военной помощи Украине. Как вы думаете, почему некоторые страны Западной Европы не спешат брать с вас пример?

Ну да. Это правда, что Эстония, безусловно, является крупнейшим донором Украины, а также сегодня я объявил о новом пакете.

Этот пакет разработан специально для украинских спецподразделений. Мы также передали третий военно-полевой госпиталь, который мы сделали вместе с Нидерландами и Норвегией. И, безусловно, мы продолжим нашу помощь Украине, это точно. В целом это 1,1% помощи от нашего ВВП.



Эстония больше всего помогает Украине / фото Валентины Полищук для 24 Канала

И мое послание моим западным союзникам и западным друзьям всегда заключалось в том, что все мы должны делать то же, потому что если вы возьмете такую же долю из своего бюджета, помощь Украине может быть в 10 раз больше. Потому что на данный момент – это около 50 миллиардов долларов.

И когда мы берем ВВП 54 стран, входящих в формат "Рамштайн", эти страны имеют ВВП примерно 50 триллионов, так что если взять 1% от этого, то это может быть 500 миллиардов. Итак, вы знаете, когда мы дали 50 миллиардов, а могли бы дать 500 миллиардов, даже если бы это было 100 миллиардов, тогда ход войны мог бы быть совсем другим. Вот почему я всегда обращаюсь к своим друзьям с тем, что нам нужно сделать больше, всем союзникам. И я верю, что Эстония имеет право и даже большее право говорить, что мы сделали так много.

Недавно Жозеп Боррель призвал другие страны активнее передавать боеприпасы в Украину и даже за счет собственных запасов, поскольку их можно будет пополнить позже. Как вы оцениваете отношение ваших коллег, других министров обороны стран ЕС к этой ситуации?

Эстония выступила с инициативой отправить в Украину не менее 1 миллиона снарядов для 155-мм гаубиц, и мы будем продолжать давить на наших союзников, чтобы они сделали то же самое.



Эстония хочет большего от Европы касательно помощи Украине / фото Валентины Полищук для 24 Канала

Я знаю, что на следующей встрече министров ЕС 7 и 8 марта это будет обсуждаться. И Жозеп Боррель выступит с собственным планом по поводу того, как это выполнить или как продолжить это предложение или инициативу, которую изложила Эстония. Это наша обязанность, чтобы найти лучшее решение, потому что, в основном, есть три варианта:

Во-первых, мы возьмем то, что есть в наших запасах.

Во-вторых, мы возьмем ту часть этих контрактов, которые уже разместили, но еще не выполнили.

И в-третьих, мы будем делать новые закупки у европейских производителей, и мы будем покупать в промышленности новые снаряды.

Итак, это три возможных способа получить один миллион снарядов. И, конечно, мы будем продолжать продвигать этот вопрос, чтобы все поняли, почему это так важно сейчас для Украины.

Когда будут истребители и в чем проблема

Нас всех сейчас больше всего волнует нехватка оружия. Есть ли шанс в этом году договориться в рамках НАТО о передаче Украине самолетов F-16, а также ракетах большой дальности?

Что ж, я считаю, что проще говорить о ракетах большой дальности и о том, почему мы все еще должны продолжать переговоры по истребителям, потому что дело не в отправке самолетов – а в возможностях. И когда мы говорим о возможностях, это означает также и воздушные авиазаправщики, и запасные части, это также о техническом обслуживании, обучении пилотов, аэропортах и работе по техническому обслуживанию и созданию складов – значит, вы знаете, это полная цепочка всего, что вам нужно. Чтобы предоставить истребители – это все о возможностях, а не просто о предоставлении истребителей.

Так же нет смысла просто давать танк, потому что вам нужна подготовка, вам нужно иметь топливо, вам нужно иметь запчасти, техническое обслуживание и т.п. Поэтому вы не думаете, что завтра я дам вам один F-16, и это решит все проблемы. Также мы знаем, что противовоздушная оборона работает с обеих сторон – и с украинской стороны, и с российской. Следовательно, это означает, что ЕС не так легко пришлет истребители, для чего еще важнее получить контроль "на земле", а для этого вам нужно больше преимуществ на земле.

Военные возможности России и предстоящая победа Украины

В октябре вы сказали, что Россия способна восстановить свой военный потенциал за 2-4 года. Вы скептически оценивали эффективность введенных санкций против России. Как вы можете оценить ситуацию по состоянию на сегодняшний день?

Что ж, санкции еще могут быть сильнее. И санкций может быть больше. Я полностью поддерживаю это, и, знаете, если есть что-то дополнительное, что можно добавить – мы должны это сделать и знать, что люди работают над этим, чтобы надавить еще сильнее.

Что касается возможностей России – они способны их восстановить быстрее или позже. 2 года, 3 года или менее – даже неважно. Россия все еще имеет достаточно возможностей, чтобы представлять нам угрозу, и это значит, что мы должны быть готовы вместе с нашими союзниками сдерживать Россию.

И чтобы наши люди поняли, что Эстония защищена, и это именно то, что мы делаем – в этом году инвестируем 2,8% ВВП, а в следующем – 3,2% всего ВВП на оборону, чтобы получить новые возможности. У нас мало времени на это, но я могу вас заверить, что мы делаем многое для того, чтобы гарантировать нашему населению мир.

Ханно Певкур рассказал, что значит для него победа Украины / фото Валентины Полищук для 24 Канала

Как вы лично видите победу Украины и как ее сейчас видит народ Эстонии?

Народ Эстонии всегда вместе с украинским народом. А для нас победа – это то, о чем вы говорите, как вы видите победу. И если для вас победа в том, что Россия уйдет из Украины, то для нас, конечно, это тоже самое.

И эстонский народ полностью поддерживает украинский народ, и конечно нашей целью должно быть то, чтобы Украина снова была полностью свободной. И чтобы украинская территория была неприкосновенна. Поэтому мне больше нечего сказать, и я хочу добавить, что мы вместе в этой борьбе, потому что это не только об украинском народе, который борется за украинскую землю, это украинский народ, который борется за свободный мир и за мир, в котором правит закон. И поэтому вам так важно победить.