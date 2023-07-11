Украинский лидер заявил, что наше государство также заслуживает уважения. Следует отметить, что президент присоединится к саммиту НАТО вечером 11 июля.

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Что заявил Зеленский на пути в Вильнюс

Владимир Зеленский заявил, что Украина ценит союзников, ценит общую безопасность и открытый разговор.

Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда в то же время добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины,

– заявил Зеленский.

Президент Украины пояснил, что это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор", – отметил президент Украины.

Он добавил, что неопределенность – это слабость, и он откровенно обсудит это на саммите НАТО.

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