Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, НАТО не может предложить большего, потому что не хочет открыто вступать в войну против России.
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"По форме это мощный сигнал, а по практической реализации – история "открытых дверей", которые остаются открытыми. Если мы к ним приблизимся, нам может понадобиться один шаг, а не два, чтобы в них войти", – отметил Вигиринский.
Что еще сказал Столтенберг
Генсек НАТО заявил о многолетней помощи в поставках вооружения, чтобы синхронизировать армии Украины и стран Альянса.
"Большего выдавить из НАТО на сегодня в принципе невозможно. Страны-члены Альянса не будут воевать собственными вооруженными силами на территории Украины", – констатировал Вигиринский.
Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости
- 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, от которого Украина ожидает конкретных решений о своем членстве в Альянсе. В рамках события президент США Джо Байден встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите страны-члены Альянса планируют принять новый пакет для Украины. Эта помощь будет содержать три важных элемента.
- Еще 7 июля в странах мира стартовали митинги за поддержку вступления Украины в НАТО. Символично, что в рамках кампании запланировано 33 демонстрации.