Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський. За його словами, НАТО не може запропонувати більшого, бо не хоче відкрито вступати у війну проти Росії.
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"За формою це потужний сигнал, а за практичною реалізацією – історія "відкритих дверей", які залишаються відкритими. Якщо ми до них наблизимось, нам може знадобитись один крок, а не два, щоб у них увійти", – зазначив Вігірінський.
Що ще сказав Столтенберг
Генсек НАТО заявив про багаторічну допомогу в постачанні озброєння, щоб синхронізувати армії України і країн Альянсу.
"Більшого вичавити з НАТО станом на сьогодні в принципі неможливо. Країни-члени Альянсу не воюватимуть власними збройними силами на території України", – констатував Вігірінський.
Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини
- 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО, від якого Україна очікує конкретних рішень щодо свого членства в Альянсі. У межах події президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті країни-члени Альянсу планують ухвалити новий пакет для України. ця допомога міститиме три важливих елементи.
- Ще 7 липня в країнах світу стартували мітинги за підтримку вступу України до НАТО. Символічно, що в межах кампанії заплановано 33 демонстрації.