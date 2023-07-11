Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський. За його словами, НАТО не може запропонувати більшого, бо не хоче відкрито вступати у війну проти Росії.

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"За формою це потужний сигнал, а за практичною реалізацією – історія "відкритих дверей", які залишаються відкритими. Якщо ми до них наблизимось, нам може знадобитись один крок, а не два, щоб у них увійти", – зазначив Вігірінський.

Зверніть увагу! Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 12 липня у Вільнюсі відбудеться інавгураційний саміт Альянсу, під час якого Україні запропонують план вступу до організації. Союзники вирішили скасувати виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для Києва. Так що вступ буде одноетапним – підписання протоколу про членство і його ратифікація всіма членами Альянсу.

Що ще сказав Столтенберг

Генсек НАТО заявив про багаторічну допомогу в постачанні озброєння, щоб синхронізувати армії України і країн Альянсу.

"Більшого вичавити з НАТО станом на сьогодні в принципі неможливо. Країни-члени Альянсу не воюватимуть власними збройними силами на території України", – констатував Вігірінський.

Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини