Про це під час пресконференції розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, що ця допомога міститиме 3 важливих елементи, передає 24 Канал.
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Столтенберг озвучив рішення НАТО на майбутньому саміті
Генсек НАТО наголосив, що на саміті у Вільнюсі країни-члени хочуть зробити Україну ще сильнішою і викладуть бачення майбутнього нашої держави. Він також наголосив, що на цій зустрічі ухвалять пакет, який наблизить Україну ближче до Альянсу.
Лідери (країн-членів НАТО – 24 Канал) погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами й Альянсом,
– підкреслив Столтенберг.
Крім цього, на саміті також хочуть оновити політичні зв'язки між Україною і НАТО. Так на саміті у Вільнюсі реформують роботу Ради Україна – НАТО.
Столтенберг також очікує, що країни-члени НАТО ухвалять спільне рішення щодо України. За його словами, воно буде "суттєвим" для нашої держави.
"Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині у тому, як наблизити її ближче до цієї мети", – додав він.
Наостанок генсек Альянсу запевнив, що НАТО допоможе Україні у переході від радянського обладнання і стандартів до західного устаткування.
Вступ України в НАТО: останні новини
- Болгарія 6 липня підписала декларацію про підтримку вступу нашої країни до НАТО. Таким чином, цю ініціативу вже підтримали 22 країни.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що саміт НАТО у Вільнюсі розставить всі акценти щодо членства нашої країни. Він також очікує збільшення постачання зброї для війни з Росією.
- До цього канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав головну умову вступу нашої країни до Альянсу. За його словами, в Україні має першочергово закінчитися війна.