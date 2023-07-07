Про це під час пресконференції розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, що ця допомога міститиме 3 важливих елементи, передає 24 Канал.

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Столтенберг озвучив рішення НАТО на майбутньому саміті

Генсек НАТО наголосив, що на саміті у Вільнюсі країни-члени хочуть зробити Україну ще сильнішою і викладуть бачення майбутнього нашої держави. Він також наголосив, що на цій зустрічі ухвалять пакет, який наблизить Україну ближче до Альянсу.

Лідери (країн-членів НАТО – 24 Канал) погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами й Альянсом,

– підкреслив Столтенберг.

Крім цього, на саміті також хочуть оновити політичні зв'язки між Україною і НАТО. Так на саміті у Вільнюсі реформують роботу Ради Україна – НАТО.

Столтенберг також очікує, що країни-члени НАТО ухвалять спільне рішення щодо України. За його словами, воно буде "суттєвим" для нашої держави.

"Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині у тому, як наблизити її ближче до цієї мети", – додав він.

Наостанок генсек Альянсу запевнив, що НАТО допоможе Україні у переході від радянського обладнання і стандартів до західного устаткування.

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