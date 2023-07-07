Таку думку висловив 24 Каналу політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. На його переконання, у Вільнюсі Сполучені Штати зможуть повернути собі ініціативу щодо підтримки України.

Дивіться також Болгарія стала 22-ою країною, яка підтримала вступ України до НАТО

Чому Сполучені Штати діятимуть активно

Вже незабаром на саміті у Вільнюсі засідатиме комісія Україна – НАТО. Клочок очікує від саміту прийняття принаймні 3 документів: нової оборонної стратегії Альянсу, гарантій безпеки для України та рішення про перспективи її членства.

Втім, головним питанням саміту залишається позиція США щодо пришвидшеного членства України в НАТО. Нещодавно серед країн Альянсу розгорівся скандал: стало відомо, що американський президент блокував призначення Бена Воллеса на посаду нового генсека НАТО.

Сполучені Штати муситимуть відповісти на скептицизм, який дедалі частіше їм приписують. І такою відповіддю, на думку Клочка, може стати оголошення Джозефом Байденом про надання Україні членства в Альянсі або конкретні терміни постачання F-16 в Україну.

Сполучені Штати нікому не віддадуть роль кінцевого бенефіціара перемоги України. Такі рішення має оприлюднити саме Байден, а не Бен Воллес чи інші гравці Альянсу,

– переконаний політичний експерт.

Риторика Сполучених Штатів у Вільнюсі найімовірніше нагадуватиме промову Байдена в Польщі, яку він виголосив у лютому після несподіваного візиту до Києва. Тоді американський президент посилено підкреслював роль своєї країни в перемогах Збройних Сил.

Валерій Клочок про дії США на саміті у Вільнюсі: дивіться відео

Якою є публічна позиція Сполучених Штатів