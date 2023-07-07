Таку думку висловив 24 Каналу політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. На його переконання, у Вільнюсі Сполучені Штати зможуть повернути собі ініціативу щодо підтримки України.
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Чому Сполучені Штати діятимуть активно
Вже незабаром на саміті у Вільнюсі засідатиме комісія Україна – НАТО. Клочок очікує від саміту прийняття принаймні 3 документів: нової оборонної стратегії Альянсу, гарантій безпеки для України та рішення про перспективи її членства.
Втім, головним питанням саміту залишається позиція США щодо пришвидшеного членства України в НАТО. Нещодавно серед країн Альянсу розгорівся скандал: стало відомо, що американський президент блокував призначення Бена Воллеса на посаду нового генсека НАТО.
Сполучені Штати муситимуть відповісти на скептицизм, який дедалі частіше їм приписують. І такою відповіддю, на думку Клочка, може стати оголошення Джозефом Байденом про надання Україні членства в Альянсі або конкретні терміни постачання F-16 в Україну.
Сполучені Штати нікому не віддадуть роль кінцевого бенефіціара перемоги України. Такі рішення має оприлюднити саме Байден, а не Бен Воллес чи інші гравці Альянсу,
– переконаний політичний експерт.
Риторика Сполучених Штатів у Вільнюсі найімовірніше нагадуватиме промову Байдена в Польщі, яку він виголосив у лютому після несподіваного візиту до Києва. Тоді американський президент посилено підкреслював роль своєї країни в перемогах Збройних Сил.
Валерій Клочок про дії США на саміті у Вільнюсі: дивіться відео
Якою є публічна позиція Сполучених Штатів
- Через властиву Байдену обережність, а також з огляду на проблему китайської експансії Сполучені Штати перестали відігравати роль ключового союзника України в інтеграції до Альянсу.
- У червні американський президент заявив, що не підтримує прискореного членства України в НАТО. Натомість ініціативу в адвокації вступу України перехопила Франція та Британія.
- У відповідь на це Володимир Зеленський закликав особисто Байдена прийняти Україну до Альянсу. На думку президента України, рішення про членство мотивувало б українських воїнів на повернення наших територій.