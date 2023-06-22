Про це особисто заявив Воллес. За його словами, Америка хоче, щоб чинний глава НАТО залишився на посаді до наступного року.

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Воллес не боротиметься за посаду глави НАТО

Нещодавно Воллес сподівався, що змінить Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО.

Цього не станеться,

– заявив він виданню The Economist.

У виданні зазначили, що великою заслугою Воллеса є те, що Україна, попри спротив з боку деяких представників Білого дому, отримала зброю ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Британія є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні. "Злиті" документи Пентагону свідчать про те, що в Україні перебували 50 британських спецназівців, а американських – лише 14.

Водночас усього цього виявилось недостатньо, щоб заручитися підтримкою Америки для обрання на керівну посаду Воллеса в НАТО.

"Можливо, вони хотіли б бачити на цій посаді прем’єр-міністра", – вважає Воллес.

Він наголосив, що хто б не отримав цю посаду, йому доведеться мати справу з багатьма невирішеними питаннями в НАТО.

Майбутній наступник Столтенберга муситиме догодити і Макрону, і Байдену,

– додав Воллес.

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