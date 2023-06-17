Авторитетні міжнародні видання з посиланням на власні джерела констатували, що немає консенсусу між країнами НАТО щодо нового генсека. Тому й на посаді може залишитись Столтенберг, який координує роботу Альянсу від 2014 року.

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Столтенберг не хоче, а Воллес – може

У столиці Литви, Вільнюсі, 11 та 12 липня відбуватиметься саміт країн Блоку – на ньому і буде розв'язано це питання. Зазначимо, що термін перебування на посаді Столтенберга закінчувався ще у 2022 році, але йому дозволили залишитись через початок широкомасштабної російсько-української війни.

Байден (президент США – 24 Канал) чітко дав зрозуміти Столтенбергу, що він буде радий, коли той буде на посаді якомога довший час – особливо з огляду на те, що війні Росії проти України не видно кінця та є труднощі з вступом Швеції до Альянсу,

– написали у виданні The Washington Post.

Окрім того, там зацитували слова самого Столтенберга, який, схоже, не дуже має бажання продовжувати роботу як генсек НАТО: "Я знову і знову заявляю, що не прагну продовження. У мене немає інших планів, окрім як завершити свою роботу, коли мій термін на посаді закінчиться цієї осені".

Зверніть увагу! Водночас президент США натякнув, що теперішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес міг би бути хорошим кандидатом на посаду генсека Блоку, – про це написали у Sky News, наголосивши, що британський прем'єр Ріші Сунак буде підтримувати цю кандидатуру.

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