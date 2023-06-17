Авторитетні міжнародні видання з посиланням на власні джерела констатували, що немає консенсусу між країнами НАТО щодо нового генсека. Тому й на посаді може залишитись Столтенберг, який координує роботу Альянсу від 2014 року.
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Столтенберг не хоче, а Воллес – може
У столиці Литви, Вільнюсі, 11 та 12 липня відбуватиметься саміт країн Блоку – на ньому і буде розв'язано це питання. Зазначимо, що термін перебування на посаді Столтенберга закінчувався ще у 2022 році, але йому дозволили залишитись через початок широкомасштабної російсько-української війни.
Байден (президент США – 24 Канал) чітко дав зрозуміти Столтенбергу, що він буде радий, коли той буде на посаді якомога довший час – особливо з огляду на те, що війні Росії проти України не видно кінця та є труднощі з вступом Швеції до Альянсу,
– написали у виданні The Washington Post.
Окрім того, там зацитували слова самого Столтенберга, який, схоже, не дуже має бажання продовжувати роботу як генсек НАТО: "Я знову і знову заявляю, що не прагну продовження. У мене немає інших планів, окрім як завершити свою роботу, коли мій термін на посаді закінчиться цієї осені".
Дискусія триває
- Певні представники НАТО наполягають, що Альянс має очолити або жінка, або хтось з однієї з країн Східної Європи з огляду на російсько-українську війну.
- Разом з тим у Франції неодноразово наполягали на тому, що координувати роботу Блоку має представник однієї з країн Європейського Союзу.
- Також очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко говорила про те, що кандидатура Воллеса вигідна для України, оскільки британський міністр за нашу державу.